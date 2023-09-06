MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım eleme potasına gidecek ismi belirledi. Peki, MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?

MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?

MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Cezayir mutfağına özgü yemekleri en doğru şekilde yapmalarını istedi ve başarısız olan takım dokunulmazlık oyunu ve eleme potası için mücadele etti. Peki, MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 5 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. MasterChef All Star'ın 5 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 5 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Cezayir tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım oldu. Buna göre mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı alabilmek için yarıştı. Yarışın kazananı Hasan oldu. Böylece MasterChef Hasan eleme potasına girmekten kurtuldu.

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MasterChef All Star'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan potaya gönderecek birini seçmesi gerekti. Hasan potaya Ayaz'ı gönderdi. Buna göre eleme potasına giden isimlerden biri Ayaz oldu.

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MasterChef All Star'da haftanın eleme potasına giden bir diğer ismi Ayaz olurken mavi takım eleme potasına gidecek kişiyi oyladı. Oylama sonucunda mavi takımdan eleme potası adayı Suna oldu.

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