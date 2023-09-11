MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef’te eleme potasına giren adaylar şeflerin verdiği malzemelerle eleme potasından çıkmak için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?

MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’da kalabilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar şeflerin verdiği malzemelerle yaratıcı tabaklar çıkmaraya çalıştı ve bir kişi Eda ile eleme potasında yarışacaktı. Geceye bir yarışmacının talihsiz hatası damga vurdu. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki isimler dün akşam MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümde yarıştı.

MasterChef All Star’ın eleme gecesinde en başarısız yemeği yapan isim ise gecenin sonunda Eda ile yarışacak ve yarışmadaki hayallerine veda edecekti.

MasterChef All Star’da geçtiğimiz hafta Çağatay sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilmişti. Bu nedenle geçtiğimiz hafta MasterChef’ten kimse elenmedi. Son ikiye kalan adaylardan Eda bir hafta daha yarışmada kalarak bu hafta eleme potasında sona kalan kişiyle yarışmasına karar verildi. Buna göre MasterChef All Star’da eleme gecesi yaşandı.

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MasterChef All Star'da eleme potasına kalan isimler Hasan, Ayaz, Tanya, Esra, Tolga, Suna ve Eda'ydı.

Şefler ilk turda yarışmacılardan kuzu böbreği ve kişnişi kullanmalarını istedi ve en yaratıcı tabaklar yapan yarışmacılar sonraki haftaya geçti.

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Son dörde kalan isim ise Hasan, Esra, Tolga ve Suna oldu. İkinci turda yarışan yarışmacılardan Somer şefin tabağı olan mercimekli mantı yapmaları istendi.

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MasterChef'te son tura kalan isim ise Suna oldu. MasterChef Suna Eda ile final düellosu yapması gerekti.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre son tura kalan isim MasterChef Suna oldu.

Şefler yarışmacılardan eleme yemeğinde 'Kalamar Dolması ve Mürekkepli Risotto' yapmaları istendi.

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MasterChef All Star'ın 10 Eylül Pazar günü gerçekleşen eleme gecesinde bir talihsizlik yaşandı.

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MasterChef All Star'daki hayallerine veda eden isim Suna oldu.

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MasterChef Suna, ''Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene 2019 dokuzuncu hafta... Yine dokuzuncu haftada eleniyorum. Her geldiğimde yeni bir şeyler öğrenerek gidiyorum buradan. 37 yaşında, bir sürü bilgi edinmiş bir Suna var. Size çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Sıkı bir takipçiniz olarak izleyeceğim. Yorulmuştum biraz da... Gidebildiğim yere kadar gidecektim.'' şeklinde konuştu.

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