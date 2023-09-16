Masterchef Tahsin hakkındaki bilinmeyen gerçek şoke etti

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tahsin Küçük hakkında ortaya çıkan bir gerçek şoke etti. Torpil iddialarının dolaştığı yarışmada flaş gerçek ortaya çıktı.