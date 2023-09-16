Masterchef Tahsin hakkındaki bilinmeyen gerçek şoke etti

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef'te jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu gibi şefler yer alıyor. MasterChef All Star yarışmacılarından Tahsin Küçük hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sevilen yarışmacı Acun Ilıcalı ile çok önceden tanışıyorlarmış...
Tahsin Küçük, Acun Ilıcalı ile yıllar öncesinden tanışıyormuş. Meğer ünlü isim daha evvel Tv8 ekranlarında yayımlanan 'Ver Fırına' yarışmasıyla ünlenmiş.
Tahsin Küçük, yıllar önce TV8'de Acun Ilıcalı'nın ekrana getirdiği ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı ''Ver Fırına'' isimli yarışmada görünmüş.