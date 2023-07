Masterchef All Star ana kadrosuyla başladı. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Tanya. Peki, Masterchef Tanya kimdir? Masterchef All Star Tanya kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star’da ayrışan Tanya Kilitkayalı sempatik tavırları ve şivesiyle dikkat çekiyor. MasterChef All Star kadrosunda ayrışan Tanya’nın hayatını haberimizde.

MASTERCHEF ALL STAR TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı 7 Ocak 1995 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi.

Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirdi. Tanya mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalıştı.

Ünlü otellerde staj yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı aldı.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restoran olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer aldı.

Tanya Kilitkayalı "All Star" ana kadrosuna kalmak için mücadele ediyor.