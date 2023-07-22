Masterchef Tanya kimdir? Masterchef All Star Tanya kaç yaşında nereli?

Masterchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Tanya 2020 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, Masterchef Tanya kimdir? Masterchef All Star Tanya kaç yaşında nereli?

Masterchef Tanya kimdir? Masterchef All Star Tanya kaç yaşında nereli?

Masterchef All Star ana kadrosuyla başladı. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Tanya. Peki, Masterchef Tanya kimdir? Masterchef All Star Tanya kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star’da ayrışan Tanya Kilitkayalı sempatik tavırları ve şivesiyle dikkat çekiyor. MasterChef All Star kadrosunda ayrışan Tanya’nın hayatını haberimizde.

MASTERCHEF ALL STAR TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı 7 Ocak 1995 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi.

Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirdi. Tanya mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalıştı.

Ünlü otellerde staj yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı aldı.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restoran olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer aldı.

Tanya Kilitkayalı "All Star" ana kadrosuna kalmak için mücadele ediyor.

Öne Çıkanlar
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Son Haberler
Askeri alandaki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Askeri alandaki orman yangını kontrol altına alındı
Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür Güncel
Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: O dönem temaslarımız olmuştu Spor
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: O dönem temaslarımız olmuştu
Muhabirin sorduğu soruya verdiği cevap şok etti: "Uçağı Recep Tayyip Erdoğan icat etmiş" Güncel
Muhabirin sorduğu soruya verdiği cevap şok etti: "Uçağı Recep Tayyip Erdoğan icat etmiş"
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor Güncel
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
İngiliz Daily Mail: Tatilcilere göre Türkiye en ekonomik tercih. Türkiye parasının değeri düşürülerek böyle müstemleke edildi Ekonomi
İngiliz Daily Mail: Tatilcilere göre Türkiye en ekonomik tercih. Türkiye parasının değeri düşürülerek böyle müstemleke edildi
Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda" Güncel
Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda"