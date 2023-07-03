Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik geçirdiği korkunç trafik kazasını anlattı. ''Kendimi cennette zannettim''

MasterChef yarışmacısı Yağız Özçelik, All Star yarışmasına da katılan isimlerden. All Star'da geçtiğimiz yıl geçirdiği kazadan bahseden Yağız'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti. Yağız mıcıra kapıldığını ve kazanın bu yüzden yaşandığını söyledi.

Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik geçirdiği korkunç trafik kazasını anlattı. ''Kendimi cennette zannettim''

MasterChef Türkiye yarışmasıyla öne çıkan Yağız Özçelik All Star yarışmasında da başarısıyla dikkat çekiyor. Yağız Özçelik son olarak yarışmada jüriye geçtiğimiz yıl geçirdiği korkunç kazadan bahsetti.

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"Bayramın ikinci gününün sabahıydı. Kardeşimin arabasıyla merkeze gitmem gerekti. Gittim ve geri dönüyordum. Normal hızımdaydım ama yolda mıcır vardı. Arabanın lastikleri de bitik durumdaydı. Biraz hızlı girdim yola herhalde, kaydı direksiyon. Ondan sonra ben direksiyonu bıraktım zaten kendisi toparlar diye. Direksiyon topladı zannedip yeniden tuttum, araba bariyerin başına saplandı. Üzerinde kaydı biraz" diyen MasterChef Yağız anlattıklarıyla dikkat çekti.

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"ACI ÇEKMEDİĞİM İÇİN CENNETTE OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM"

MasterChef Yağız yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arabanın içinden çıkmam büyük bir mucize. Bunu da ben bir şekilde yarışmaya bağlıyorum. Burada yiyecek ekmeğim varmış, buna yoruyorum. Çünkü böyle bir arabanın içinden kırıksız çıkmak gerçekten bir mucize. 'Dışarıdan 'öldü' sesleri geldiğini hatırlıyorum. Ben de 'galiba öldüm' dedim. Ama bir yandan da acı çekmediğim için cennette olduğumu düşündüm. Kafamı çıkarıp insanlara iyi olduğumu söyledim. Ayaklarım sıkışmıştı. Belki de ikinci hayatım bu benim. Kuzenim arabanın içinden kurtardı beni. Sonra da hastaneye gittik ve atlattık. Her şey Allah'tan."

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