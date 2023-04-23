MasterChef yarışmacısı Yağız Özçelik, trafik kazası geçirdi. Arabası bariyere saplandı

Düzce'de bariyerlere çarparak ağır hasar alan otomobilden yaralı kurtulan sürücünün MasterChef yarışmacısı Yağız Özçelik olduğu öğrenildi.

MasterChef yarışmacısı Yağız Özçelik, trafik kazası geçirdi. Arabası bariyere saplandı

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Yağız Özçelik, dün D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı'nda kaza yaptı.

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden yarışmacı, hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

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ARAÇ BARİYERLERE SAPLANDI

Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan Yağız Özçelik idaresindeki 35 ZC 627 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere saplanarak parçalandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, otomobil devrilmemesi için tahtalar ile sabitlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Yaralanan Özçelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan MasterChef yarışmacısı Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar trafik kazası geçirdim. Tek başımaydım araçta. Çok şükür iyiyim" açıklamasında bulundu.

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