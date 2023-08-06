MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın son eleme oyunu oynayarak yarışmaya veda edecek isim belirlenecek. MasterChef’in bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde eleme gecesi yaşanacak. Peki, MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde eleme gecesi yaşanacak. Şefler yarışmacılardan eleme oyunu için anjelik erik ve yıldız anason malzemelerinden yaratıcı bir tabak hazırlamalarını isteyecek. En başarısız tabak yapan MasterChef’teki hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da haftanın eleme potasında Eray, Çağatay, Esra, Berker, Eda, Tanya ve Mert var.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

ESRA (Kaptan)

SERGEN

DİLARA

AYAZ

ALİCAN

SEFA

AZİZE

ÇAĞATAY

BERKER

RIFAT

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?