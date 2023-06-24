Masterchef’te ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı kim oldu? Masterchef 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aralarında Ömür Akkor, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Masterchef’te ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı kim oldu? Masterchef 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masterchef’te ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı kim oldu? Masterchef 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Masterchef’te ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı kim oldu? Masterchef 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda onuncu bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 9. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli oldu.

23 Haziran Cuma akşamı yayınlanan yarışmada ana kadroya giren 9. yarışmacı şeflerin puanlarına göre belirlendi. Bu isim Eray oldu.

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