MasterChef’te haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 41 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da haftanın son eleme adayı belirlenecek. Peki, MasterChef’te haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 41 bölüm fragmanı yayınlandı mı

MasterChef’te haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 41 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın son eleme adayını belirlemek için yemek yapacak. Yarışmacılar Hatay’dan gelen şefin yaptığı kebabı yapabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef’te haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 41 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da haftanın son eleme adayı belirlenecek ve bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda edecek.

MasterChef’in yeni bölümünde Hatay’dan gelen konuk şef yarışmacılar için kebap yapacak. Şefin kebabına en yakın yapan eleme adayı olmaktan kurtulacak.

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk turun ardından ikinci etapta ise bu kez kırmızı takım kendi arasında yarıştı. Bu turda şefler yarışmacılardan aşure hazırlamalarını istedi. Süre ise tam 1 saat olarak belirlendi.

Süre sonunda şefler yaptıkları değerlendirme sonucu en iyi tabağı Eda ile Sefa yaptı. Şeflerin kararı ile ödülü ise Eda kazandı.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Batuhan oldu.

MasterChef All Star Batuhan kırmızı takım kaptanı olarak Sefayı seçti.

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Olimpiyat şampiyonu atlet dopingli çıktı Spor
Olimpiyat şampiyonu atlet dopingli çıktı
İstismar mağduru H.K.G’yi muayene eden doktorun suçu değişti zaman aşımına uğradı Güncel
İstismar mağduru H.K.G’yi muayene eden doktorun suçu değişti zaman aşımına uğradı
Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a gönderme: Paniği ve telaşı takip ettik Spor
Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a gönderme: Paniği ve telaşı takip ettik
3 araç birbirine girdi minibüsteki yolcu öldü Güncel
3 araç birbirine girdi minibüsteki yolcu öldü
Çarşaf giyip kuyumcu soydular. Çarşaflar çıkarılınca takke düştü kel göründü Güncel
Çarşaf giyip kuyumcu soydular. Çarşaflar çıkarılınca takke düştü kel göründü
Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu Spor
Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu