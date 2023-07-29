MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın son eleme adayını belirlemek için yemek yapacak. Yarışmacılar Hatay’dan gelen şefin yaptığı kebabı yapabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef’te haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 41 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da haftanın son eleme adayı belirlenecek ve bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda edecek.

MasterChef’in yeni bölümünde Hatay’dan gelen konuk şef yarışmacılar için kebap yapacak. Şefin kebabına en yakın yapan eleme adayı olmaktan kurtulacak.

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk turun ardından ikinci etapta ise bu kez kırmızı takım kendi arasında yarıştı. Bu turda şefler yarışmacılardan aşure hazırlamalarını istedi. Süre ise tam 1 saat olarak belirlendi.

Süre sonunda şefler yaptıkları değerlendirme sonucu en iyi tabağı Eda ile Sefa yaptı. Şeflerin kararı ile ödülü ise Eda kazandı.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Batuhan oldu.

MasterChef All Star Batuhan kırmızı takım kaptanı olarak Sefayı seçti.