MasterChef All Star’da yarışmacılar mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dün akşam MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyunu için yarıştı. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Ali Nazik yemeğini yapmalarını istediler. En iyi Ali Nazik yemeğini yapan mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Eda oldu. Eda kırmızı takım kaptanı olarak Barışı seçti.

Eda - (Mavi takım kaptanı)

- Çağatay

- Burcu

- Sergen

- Ayaz

- Esra

- Suna

- Mert

- Sefa

- Rıfat

Barış - (Kırmızı takım kaptanı)

- Tahsin

- Dilara

- Büşra

- Eray

- Tanya

- Batuhan

- Gamze

- Tolga

- Berker