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Masterchef’te kim elendi? 18 Aralık Pazar Masterchef’te kim gitti?

Masterchef Türkiye’de dün akşam eleme gecesi yaşandı. Masterchef’in eleme potasında Yağız, Ayaz, Görken ve Tolga vardı. Masterchef eleme gecesinde son ikiye Yağız ve Tolga kaldı. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef 2022 Yağız mı elendi?

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:56
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Masterchef’te kim elendi? 18 Aralık Pazar Masterchef’te kim gitti?

Masterchef’te kim elendi? 18 Aralık Pazar Masterchef’te kim gitti?
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Dün akşam Masterchefte eleme gecesinde Yağız, Ayaz, Tolga ve Görkem yarıştı. Büyük bir mücadelenin ardından Masterchefte son ikiye Yağız ve Tolga kaldı. Masterchef takipçisi 18 Aralık Pazar günü Masterchefte kimin gittiğini merak ediyor. Peki, Masterchef’te kim elendi? 18 Aralık Pazar Masterchef’te kim gitti?

Dün akşam Masterchefte yaşanan eleme gecesinde mavi takımdan Yağız, kırmızı takımdan da Ayaz, Görkem ve Tolga potaya gitti. İlk aşamada MasterChef jürisi yarışmacılardan yıldız anason ve Hindistan cevizi ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

İlk tabakların ardından jürinin puanlama yapıldı ve Tolga 11, Yağız 15, Ayaz 18, Görkem 12 puan aldı. Yarışmacılar ikinci tura, şef tabağı aşamasına yükseldi. Bu turda ise dört isim Mehmet Şef'in İskenderun tabağını çıkarmaları gerekti.

Yarışmacıların şef tabakları değerlendirildi ve puanlar verildi. İkinci puanlarla birlikte; Görkem 40 puana, Ayaz da 37 puana ulaştı.

Böylece Masterchefte potadan ilk çıkan isim Görkem oldu. Ayaz'ın tabağında bazı ürünlerin eksik olmasından ötürü toplamda sadece 28 puan alabildi, bu puanla Ayaz'ın ilk 6'ya kalmasına vesile oldu. Peki, Masterchefte 18 Aralık kim gitti?,

Masterchefte dün akşam Tolga ile Ayaz ise son ikiye kaldı. Tolga ise şeflerde toplamda 30 puan alarak potadan kutulan son isim oldu. Böylece MasterChef'e bu hafta veda eden Yağız oldu.

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