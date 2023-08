MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. All Star’ın beşinci haftasında eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef’te kalabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’te eleme adayları Dilara, Gamze, Eray, Barış, Batuhan, Ayaz ve Tolga oldu.

MasterChef’in beşinci haftasında eleme potasında son dörde kalan Ayaz, Dilara, Eray ve Barış oldu.

27 AĞUSTOS PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Mehmet şefin tabağını hazırlamalarını istediler.

Şefler yarışmacılardan ‘Fıstık’ yapmalarını istedi.

MasterChef Türkiye'de son dörde kalan isim Ayaz, Dilara, Eray ve Barış oldu

MasterChef eleme gecesinde son ikiye kalan isim Barış ve Eray oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef All Star'daki hayallerine veda eden isim Eray oldu.