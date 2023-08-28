MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın eleme gecesi gerçekleşti. Eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. All Star’ın beşinci haftasında eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef’te kalabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’te eleme adayları Dilara, Gamze, Eray, Barış, Batuhan, Ayaz ve Tolga oldu.

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MasterChef’in beşinci haftasında eleme potasında son dörde kalan Ayaz, Dilara, Eray ve Barış oldu.

27 AĞUSTOS PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Mehmet şefin tabağını hazırlamalarını istediler.

uguisdxglvdux.jpgŞefler yarışmacılardan ‘Fıstık’ yapmalarını istedi.

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MasterChef Türkiye'de son dörde kalan isim Ayaz, Dilara, Eray ve Barış oldu

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MasterChef eleme gecesinde son ikiye kalan isim Barış ve Eray oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef All Star'daki hayallerine veda eden isim Eray oldu.

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