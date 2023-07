MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın elem gecesi gerçekleşti. Eleme potasında yer alan yarışmacılardan en az başarılı olan MasterChef All Star’daki hayallerine veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?