MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın elem gecesi gerçekleşti. Eleme potasında yer alan yarışmacılardan en az başarılı olan MasterChef All Star’daki hayallerine veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?

MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?

MasterChef All Star’da sezonun ikinci eleme gecesi yaşandı. Eleme potasındaki 7 yarışmacının kıyasıya mücadelesi sonunda bir yarışmacı MasterChef All Star’dan elendi. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE 2. HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’te yarışmacılar, mavi ve kırmızı takım olarak üç defa takım oyununda rekabet etti. Kaybeden takımdan 7 isim potaya girdi.

MasterChef All Star eleme adayları ise; Ayaz, Mert, Büşra, Eda, Burcu, Çağatay, Gamze oldu.

23 TEMMUZ PAZARTESİ MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

Yarışmacılara eleme oyununun ilk etabında isot salçası ve keçi sütü verildi. Bu ürünlerle yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi.

Eda, isot salçası ile tatlı yaptı. Mehmet Yalçınkaya, Eda'nın salçadan başarılı bir tatlı çıkarması sonrasında şapka çıkaracağının sözünü vermişti. Şefler tarafından beğenilen tatlıya böylece Mehmet Şef şapka çıkardı.

İkinci tura kalan Ayaz, Çağatay, Gamze ve Burcu, Danilo Şef'in ''Çıtırlık'' adlı tabağını yaptı. Son ikiye kalan Gamze ve Burcu arasından kimin yarışmaya veda edeceği merak konusuydu.

MasterChef All Star’dan elenen isim Burcu oldu.

Mehmef Şef, "Açık konuşmak gerekirse senin yeteneğini biliyoruz. Ama sen zaten bizi gerek yurt dışında gerek yurt içinde bizi gururlandıran yarışmacısın. Ama üzüldük, All Star bizi şaşırtmaya devam ediyor. " dedi.

Danilo Şef, "Hala şoktayım açıkçası. Çok üzgünüm senin yeteneğini herkes biliyor zaten. " ifadelerini kullandı.

Burcu, ‘’Gece 40 derece ateşle buraya geldim. Ama elimden gelen her şeyi yaptım. Vazgeçmedim sonuna kadar bir tabak çıkarttım. Gerçek Burcu aslında bu sakin, ılımlı. Diğer senelerdeki Burcu ben değildim. Yoluma devam ediyorum.’’ şeklinde konuştu.

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