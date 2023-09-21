Matic Fransa Ligi'ne övgü yağdırdı

Roma'dan Rennes'e transfer olan Nemanja Matic, Fransa Ligue 1 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Matic'in açıklamaları şu şekilde;

-Ligue 1 bana Premier Lig'i hatırlatıyor çünkü tüm takımların kalite açısından oldukça yakın olduğunu ve herkesin herkesi yenebileceğini düşünüyorum.

-Fransa'da maç temposu yüksek seviyede, bu yüzden eğer bir karşılaştırma yapmam gerekirse bu Premier Lig olur. Fransa'daki seviye beni şaşırttı mı, hayır çünkü açıkçası bazı maçları zaten izlemiştim. Bu benim için sürpriz değil.

Matic, Rennes'ten önce Roma, Manchester United, Chelsea ve Benfica takımlarında da forma giydi.