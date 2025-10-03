Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde tarihe geçebilir!

Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev bir derbi oynanacak. Bu mücadelede sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ağları havalandırdığı takdirde tarihe geçecek.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi için Beşiktaş derbisi özel bir anlam taşıyor. Dünyaca ünlü santrfor, siyah-beyazlıların filelerini havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 5 GOLÜ VAR

Sarı-kırmızılı takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig müsabakasına çıktı. 32 yaşındaki Arjantinli söz konusu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Icardi, bu derbide gol sevinci yaşaması durumunda Milan Baros'u geçerek Galatasaray formasıyla siyah-beyazlılara en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını alacak.

