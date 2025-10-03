Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde tarihe geçebilir!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi için Beşiktaş derbisi özel bir anlam taşıyor. Dünyaca ünlü santrfor, siyah-beyazlıların filelerini havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.
Ne yaptın sen Berke Özer! Tüm dünya onu konuşuyor: İmkansızı başardı
Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'ya methiyeler düzdüler
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 5 GOLÜ VAR
Sarı-kırmızılı takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig müsabakasına çıktı. 32 yaşındaki Arjantinli söz konusu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Icardi, bu derbide gol sevinci yaşaması durumunda Milan Baros'u geçerek Galatasaray formasıyla siyah-beyazlılara en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını alacak.
Fransız basını Fenerbahçe'nin zaferini konuşuyor!
Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...
Victor Osimhen transferinde usulsüzlük! Başkan mahkemeye çıktı