Victor Osimhen transferinde usulsüzlük! Başkan mahkemeye çıktı

İtalya Serie A ekibi Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, geçmişte gerçekleştirilen iki transferde mali usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Bu iki transferden biri ise yazın Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen.

VICTOR OSIMHEN VE KOSTAS MANOLAS TRANSFERLERİ İÇİN MAHKEMEYE ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e 2019 yılında Kostas Manolas'ın Roma'dan transferi ve Victor Osimhen'in 2020 yazında Lille'den transferi nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Haberde, Manolas'ın transferinin meşru olarak görülebileceği ancak Osimhen transferinin şeffaf olmayan yapısı nedeniyle göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

TABLOYA KAZANÇ OLARAK YAZILMIŞ

Haberin ayrıntılarında, Napoli'nin, Osimhen için Lille'e 50 milyon euro ödediği ancak Napoli'den Fransız ekibi Lille'e transfer olduğu açıklanan Ciro Palmeri, Claudio Manzi ve Luigi Liguori'nin Lille'e hiç gitmediği, Napoli'nin de oyuncuların transferini o dönemdeki mali tabloya kazanç olarak yazdığı belirtildi.

DURUŞMA 6 KASIM'A ERTELENDİ

Aurelio De Laurentiis'in davayla ilgili duruşması 6 Kasım'a ertelendi. Savunma avukatları, ertelenen duruşma öncesi savcılığa bir dilekçe sunacaklarını açıkladı.

