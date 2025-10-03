Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Opoku, Benes, Furkan, Cardoso, Onugkha.
