Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...

Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, bu akşam 20.00'de Kayserispor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi iki takımın da muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Opoku, Benes, Furkan, Cardoso, Onugkha.

