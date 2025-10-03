Fransız basını Fenerbahçe'nin zaferini konuşuyor!

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Fransız temsilcisi Nice'i, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu 2 golle mağlup etmeyi başardı. Kanarya'nın bu tarihi galibiyetini Fransız basını da manşletlerine taşıdı.

İşte heyecan dolu maç ile ilgili yazılanlardan öne çıkanlar;

L'Equipe: Nice, Fenerbahçe'ye yenilerek Avrupa Ligi'nde iki maçta ikinci mağlubiyetini aldı. Savunma zaaflarının etkisi altında kalan Nice, bu turnuvada henüz puan alamadı. Kerem Aktürkoğlu attığı iki golle Fener kamuoyunun gönlünü fethetti.

Foot Mercato: İstanbul'da bir mucize yaşanmadı. Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, OGC Nice, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Aktürkoğlu'nun 25 dakikada attığı iki gol, Kevin Carlos'un attığı penaltı golüyle farkı kapatmasına rağmen Nice için ölümcül bir darbe oldu.

Le Figaro: Nice Avrupa sahnesinde düşmeye devam ediyor. Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Nice, iki maç sonunda sıfır puanda kaldı ve geçen yılki kabusu tekrar yaşayabilir.

RMC Sport: Berbat bir seri: Nice'in Avrupa Kupalarındaki felaket istatistikleri. OGC Nice, Avrupa Kupaları'nda üst üste 14. kez galibiyet alamadı. Üzücü ve endişe verici bir sonuç. Nice, Türkiye topraklarında bir kez daha yenilgiye uğradı. Savunmada hâlâ zayıf olan Nice, Aktürkoğlu'nun hızlı iki golüne maruz kaldı.

Foot01: Nice, Fenerbahçe'de batmaya devam etti. Fenerbahçe, Franck Haise'nin Nice'ini zorlanmadan mağlup etti.

