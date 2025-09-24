Mauro Icardi gözünü Gheorghe Hagi'nin tahtına dikti!

Mauro Icardi gözünü Gheorghe Hagi'nin tahtına dikti!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, son olarak Konyaspor maçında da ağları havalandırmayı başardı. Yaşadığı sakatlık sonrası Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 kez ağları havalandıran 32 yaşındaki santrfor, gözünü kulübün efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin rekoruna çevirdi.

Galatasaray'da 9 ay sonra sahalara dönen Mauro Icardi, fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelmemesine rağmen gollerini sıralamaya başladı. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 5 maçta 226 dakika süre alan Tangocu, ortalama 57 dakikada bir tabelayı değiştiriyor.

1758609367-3edc0.jpg

MAURO ICARDI KULÜP TARİHİNE GEÇMEK İÇİN GERİ SAYIMDA

Şu ana kadar Galatasaray kariyerinde 65 gole ulaşan Mauro Icardi, 8 kez daha ağları sarsması halinde kulüp tarihine geçecek. Deneyimli golcü, bu golleri attığı takdirde, sarı-kırmızılıların efsanevi 10 numarası Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

