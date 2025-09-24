Mauro Icardi gözünü Gheorghe Hagi'nin tahtına dikti!

Galatasaray'da 9 ay sonra sahalara dönen Mauro Icardi, fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelmemesine rağmen gollerini sıralamaya başladı. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 5 maçta 226 dakika süre alan Tangocu, ortalama 57 dakikada bir tabelayı değiştiriyor.

MAURO ICARDI KULÜP TARİHİNE GEÇMEK İÇİN GERİ SAYIMDA

Şu ana kadar Galatasaray kariyerinde 65 gole ulaşan Mauro Icardi, 8 kez daha ağları sarsması halinde kulüp tarihine geçecek. Deneyimli golcü, bu golleri attığı takdirde, sarı-kırmızılıların efsanevi 10 numarası Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

