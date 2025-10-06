Mauro Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Liverpool ve Beşiktaş derbisinde yedek kulübesine çekilen Mauro Icardi'nin tavırları, Galatasaray'da krize neden oldu. Arjantinli yıldızın mutsuzluğunun arkasında üç ana sebep bulunduğu öne sürüldü.

MAURO ICARDI'YE SÖYLENEN SİSTEM UYGULANMADI

Krizin ardındaki ilk nedenin tecrübeli golcüye, çift forvetli sistem için Singo'nun transfer edildiği bilgisi verildi. Ancak Osimhen'in sakatlığı, bu sistemin uygulanmasının önüne geçti. Nijeryalı forvetin iyileşmesine rağmen tek forvetli sistemle yola devam edilmesi, Icardi'nin tepkisini artırdı. Liverpool maçında yedek kalan Icardi, net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Beşiktaş derbisinde de benzer bir sistem tercih edilince Arjantinli oyuncunun tepkisi devam etti.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ADIM ATILMADI

Icardi'nin mutsuzluğunun ikinci nedeni ise sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili bir adım atılmamış olması. Süper Lig'e damga vuran Arjantinli yıldızla henüz sözleşme uzatma görüşmeleri yapılmadı. Yönetimin, bu görüşmeleri sezon sonunda başlatmayı planladığı biliniyor. Ancak tecrübeli golcü, bu konunun henüz bu netlik kazanmamasından rahatsız. Başarılı oyuncu bir görüşmenin sezon bitmeden yapılması istiyor. Icardi, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

KIZLARININ VELAYETİ

Mutsuzluğunun en büyük sebebi ise ailevi problemleri. Mauro Icardi, 21 Mart'ta Wanda Nara ile Milano'da boşanmıştı. Şimdi ise kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için hem Arjantin'de hem de Türkiye'de hukuki mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan yıldız futbolcu, Arjantin'deki davaların da sonuçlanmasını bekliyor. Bu sürecin uzaması ve çocuklarına duyduğu özlem, Icardi'nin ruh halini olumsuz etkiliyor.

