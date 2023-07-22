Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

ARJANTİN'E GİDEBİLİR

TyCSports'un haberine göre, Mauro Icardi son günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunan Wanda Nara’ya yakın olmak için Arjantin’e taşınıp burada bir takımda oynamayı değerlendiriyor.

"EŞİNİN YAPILACAK TESTLERİNE BAĞLI"

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’nin transferi hakkında konuşan Erden Timur, "Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı" ifadelerini kullanmıştı.