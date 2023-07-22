Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'la anlaşmaya varan ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imza atması beklenen Mauro Icardi eşinin rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de oynamayı düşünüyor.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

ARJANTİN'E GİDEBİLİR
TyCSports'un haberine göre, Mauro Icardi son günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunan Wanda Nara’ya yakın olmak için Arjantin’e taşınıp burada bir takımda oynamayı değerlendiriyor.

"EŞİNİN YAPILACAK TESTLERİNE BAĞLI"
Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’nin transferi hakkında konuşan Erden Timur, "Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı" ifadelerini kullanmıştı.

Öne Çıkanlar
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Bakanlığın sevgi evleri ‘sır evlerine’ dönüştü. Dikkat çeken detay Güncel
Bakanlığın sevgi evleri ‘sır evlerine’ dönüştü. Dikkat çeken detay
Gomis'ten flaş Okan Buruk itirafı. Yaşanılan krizi anlattı Spor
Gomis'ten flaş Okan Buruk itirafı. Yaşanılan krizi anlattı
Twitter iş arayanlara kolaylık sunacak özelliği getiriyor Teknoloji - Otomotiv
Twitter iş arayanlara kolaylık sunacak özelliği getiriyor
Pirlo eski öğrencisinin peşinde Spor
Pirlo eski öğrencisinin peşinde
Evde mahsur kalan yaşlı adam için kurtarma seferberliği Güncel
Evde mahsur kalan yaşlı adam için kurtarma seferberliği
Dikkat çeken kene uyarısı Şifalı Bitkiler
Dikkat çeken kene uyarısı
Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı Güncel
Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı