Galatasaray'ın Arjantinli golüsü Mauro Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu. China, yayında sunucu Mario Pergolini'nin sorularını yanıtlarken, stüdyoya birden Mauro Icardi girdi.

'NE ZAMAN EVLENECEKSİNİZ' SORUSUNA YANIT

Elindeki Galatasaray formasını sunucu Pergolini'ye hediye eden Mauro Icardi'ye ilk soru, "Ne zaman evleneceksiniz" oldu. Icardi bu soruya önce kahkaha attı ardından ise, "Önce boşanmam gerek. Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026’nın mart ayında sonuçlanacak." şeklinde cevap verdi.

WANDA NARA CEVABI

"Wanda Nara ile boşanmanız kesinleştikten sonra ne yapacaksınız?" sorusuna ise Icardi, "Kesinlikle kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

'BOŞANDIKTAN SONRA...'

"Peki sen evlenmek istiyor musun?" sorusuna ise Icardi açık bir şekilde, “Boşandıktan sonra planlamaya başlayacağız.” cevabını verdi.

Bu sözler üzerine China Suarez de, şaşkınlığını gizleyemeyerek şu cevabı verdi;

"Bu büyük bir adım, bu konu hakkında pek konuşmayız."

'ARJANTİN'E GELİRSE RIVER; BOCA YASAK'

Programda futbol gündemi de konuşuldu. Sunucu Pergolini’nin "Onun Arjantin’de oynamasını ister miydin? Boca?" sorusuna China Suarez net konuştu;

"Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir ve tartışması yok. Boca kesinlikle yasak."

'DÖNMEM İÇİN BİRKAÇ KEZ ARADILAR'

Icardi ise Arjantin’e dönüş ihtimaliyle ilgili şunları söyledi;

"Ben Newell’lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa’da kurdum."

'GALATASARAY ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORDU'

Galatasaray’daki kariyerine dair de önemli sözler söyleyen Mauro Icardi, "Galatasaray'a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik. Her şeyi toparlama fırsatına sahip olmaktan mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız." dedi.