Maydos Antik Kenti’nde 3 bin 400 yıllık kurşun bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maydos Antik Kenti’nde 3 bin 400 yıllık kurşun bulundu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık sapan taşı bulundu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık kurşundan yapılmış bir sapan taşı bulundu. Temmuz ayında başlayan kazılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı'nın liderliğinde, 10 kişilik bir kazı ekibi ve 6-7 işçiyle sürdürülüyor. Kültür Bakanlığı'nın izni ve İçdaş A.Ş.'nin sponsorluğunda yapılan kazılar Eylül ayında sona erecek.

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Prof. Dr. Göksel Sazcı, 2024 yılı kazılarında bulunan kurşundan yapılmış sapan taşının önemine dikkat çekti. Sazcı, “Genellikle sapan taşları taş veya pişmiş topraktan yapılır. Ancak bu bulduğumuz sapan taşı kurşundan üretilmiş ve Son Tunç Çağı ile Erken Demir Çağı arasında, günümüzden yaklaşık 3300-3400 yıl öncesine tarihleniyor. Bu da onu oldukça nadir bir buluntu yapıyor" dedi.

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BÖLGEDEKİ İLK KURŞUN SAPAN TAŞI

2018 yılında yüzeyde bulunan benzer bir sapan taşının tarihlendirmesinin yapılamadığını belirten Sazcı, bu buluntunun ise kesin bir tabakadan geldiğini ve tarihlendirmenin mümkün olduğunu ifade etti. Sazcı, "Bu sapan taşı, bulunduğu bölge olan Gelibolu Yarımadası'nda tespit edilen en eski kurşun. Burada savaşların yoğun yaşandığını ve milyonlarca kurşunun atıldığını düşündüğümüzde, bu buluntunun önemi daha da artıyor" dedi.

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Sapan taşlarının Son Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı'nın en öldürücü silahlarından biri olduğunu belirten Sazcı, "Troya Savaşı'nın tarihlendiği Troia VIIb tabakasında da çok sayıda taş sapan örneği bulunmuştu. Ancak kurşundan olanları daha nadir ve öldürücüdür. Bu sapan taşları, Girit'teki Minos kültürüne ait Knossos yerleşiminde de bulunmuş, buraya kadar ulaşmış" diyerek buluntunun önemini vurguladı.

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Bulunan sapan taşının 33-34 gram ağırlığında olduğunu ve ucunun sivri olduğunu ifade eden Sazcı, “Bu tip bir kurşun bir insana isabet ettiğinde ya delip geçer ya da çok büyük kalıcı hasar verir" diye ekledi.

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