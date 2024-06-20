Mayıs ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Kaynak: AA
Mayıs ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 7 milyar 136 milyon TL, giderleri 787 milyar 728 milyon TL olarak hesaplandı. Bütçede mayısta 219 milyar 409 milyon TL fazla meydana gerilerken ocak-mayıs aylarını kapsadığı zamanda471 milyar 903 milyon TL açık oldu.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 7 milyar 136 milyon TL, giderleri 787 milyar 728 milyon TL olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını yayımladı.

Bu veriler kapsamında, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,3 artışla 1 trilyon 7 milyar 136 milyon TL’ye bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon TL’ye yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon TL’ye yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 97,9 artışla 3 trilyon 712 milyar 50 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon TL fazla, ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon TL açık verdi.

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