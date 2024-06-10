Mayıs ayında en çok ihracat o ilden gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştiren illeri açıkladı. İstanbul, 5 milyar 642 milyon dolarlık ihracatıyla birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Kocaeli aldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da ihracat %14,1 artarak 5 milyar 642 milyon dolarla zirveye oturdu. Kocaeli ise %15,7'lik bir artışla 2 milyar 851 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. İzmir, %15,5 artışla 2 milyar 214 milyon dolarlık ihracatıyla üçüncü sıraya yerleşirken, Bursa %11,1 artışla 1 milyar 707 milyon dolarlık ihracatıyla dördüncü sırayı elde etti. Tekirdağ ise %0,9'luk bir azalışla 1 milyar 146 milyon dolarlık ihracatla beşinci sıraya geriledi.

Mayıs ayında ihracatta en fazla artış yaşanan iller sıralamasında ise İstanbul, 699 milyon dolarlık artışla birinci sırada yer alırken, Kocaeli 386 milyon dolarlık artışla ikinci, İzmir 297 milyon dolarlık artışla üçüncü, Mersin 214 milyon dolarlık artışla dördüncü ve Bursa 171 milyon dolarlık artışla beşinci oldu. Ayrıca, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 58 ilde ihracat artışı gözlendi.