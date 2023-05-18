Mayıs ayında karla mücadele

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi boyunca kar nedeniyle kapalı kalan televizyon vericilerinin bulunduğu Sakaltutan mevkiindeki 1650 metre rakımlı Karadağ yolunun ulaşıma açılması için çalışma yaptı.

Mayıs ayında karla mücadele

İHA’nın haberine göre, ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda, kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşan karla mücadele ederken zaman zaman zorlandı. Ekipler, 2 günlük çalışma sonucu kardan kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açılmasını sağladı.

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