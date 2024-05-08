Mayıs karı o ili de vurdu

Mayıs karı o ili de vurdu
Kaynak: İHA
Van'da yüksek rakımlı bölgeler Mayıs ayında etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
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Mayıs karı o ili de vurdu 1

Van'ın doğu bölgesinde yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda dün gece saatlerinde başlayan ve bugün öğlen saatlerine kadar etkili olan kar yağışı hayatı kentteki vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

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Mayıs karı o ili de vurdu 2

Öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışı sebebi ile Erek Dağı ile çevresi beyaz gelinliğini giyerken hava sıcaklığında da hissedilir bir derecede düştü.

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Gürpınar ilçesine bağlı Gölardı Mahallesi'ne gitmek isteyen bir vatandaş yaklaşık 5 santimetrelik kar sebebi ile ilerlemekte güçlük çekti.

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Yanındakiler aşağı inerek aracı ittirdikten sonra sürücü yoluna devam etti. Küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran bazı çobanlar ise kar yağışı altında hayvanlarını otlattı.

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Mayıs karı o ili de vurdu 7
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Mayıs karı o ili de vurdu 8
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