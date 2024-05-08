Mayıs karı o ili de vurdu

Van'ın doğu bölgesinde yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda dün gece saatlerinde başlayan ve bugün öğlen saatlerine kadar etkili olan kar yağışı hayatı kentteki vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.
Öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışı sebebi ile Erek Dağı ile çevresi beyaz gelinliğini giyerken hava sıcaklığında da hissedilir bir derecede düştü.
Gürpınar ilçesine bağlı Gölardı Mahallesi'ne gitmek isteyen bir vatandaş yaklaşık 5 santimetrelik kar sebebi ile ilerlemekte güçlük çekti.
Yanındakiler aşağı inerek aracı ittirdikten sonra sürücü yoluna devam etti. Küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran bazı çobanlar ise kar yağışı altında hayvanlarını otlattı.