Maymun çiçeği virüsü pakistan’a sıçradı: İlk vaka tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. İsveç’te ilk vakanın doğrulanmasının ardından, Pakistan’da da maymun çiçeği vakaları görülmeye başlandı.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde üç kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Yetkililer, enfekte kişilerin Birleşik Arap Emirlikleri’nden Pakistan’a geldiğini belirtti. Khyber Pakhtunkhwa Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Salim Khan, iki kişide maymun çiçeğinin doğrulandığını ve üçüncü kişiden alınan örneklerin başkent İslamabad’daki Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne gönderildiğini açıkladı.

Üç kişi de karantinaya alındı.

Pakistan daha önce de maymun çiçeği vakaları tespit etmişti ancak bu vakaların hangi varyanta ait olduğu belirlenememişti.

DSÖ verilerine göre, 2023 Ocak ayından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde çoğunluğu çocuk olmak üzere 27 bin maymun çiçeği vakası tespit edildi ve bin 100 kişi hayatını kaybetti.