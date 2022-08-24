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Maymun çiçeği virüsü yine ürküttü! Virüs açık havada da bulaştı!

Türkiye'de 11 vakanın olduğununun açıklanması ardından Maymun Çiçeği Virüsü korkusu bir kez daha işin ciddiyetini ortaya koydu. ABD’de bir vakanın açıklamaları korkulan oldu dedirtti

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:29
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:46
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Maymun çiçeği virüsünde korkunç haber!

Maymun çiçeği virüsü yine ürküttü! Virüs açık havada da bulaştı!
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Afrika’nın ardından son aylarda Türkiye, İspanya, Portekiz, Fransa, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de görülen Maymun çiçeği virüsü ile ilgili endişe verici bir açıklama geldi. Son dönemde birçok insana bulaşan ve cinsel ilişki aracılığıyla bulaştığına inanılan Maymun çiçeği virüsüne yakalanan ABD’li bir adamın açıklamaları bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Bilim insanları hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığını savunuyordu…

Emerging Infectious Diseases isimli bulaşıcı hastalıklar dergisinde yer alan açıklamada, İngiltere’de kalabalık bir açık hava etkinliğine katılan ABD’li bir adamın bu etkinlikten 2 hafta sonra hastalandığı belirtildi. Araştırmada, adamın sol elinin avuç içi, ellerinin üzeri, dudağı ve göğsünde şişlik ve yaralar oluştuğuna vurgu yapıldı.

Bilim insanları bu durumun çok nadiren görüldüğünü belirtirken adamda maymun çiçeğinin diğer belirtilerinin ise görülmediğine dikkat çekti. Hastayı inceleyen ve bilimsel makale yazan bilim insanları, “Dünya üzerinde şu ana kadar tespit edilen 39.434 maymun çiçeği hastasının büyük çoğunluğu, erkeklerle ilişkiye giren eşcinsel veya biseksüeller. Fakat hasta, hastaneye kaldırıldığında doktorlara son 3 ay içinde cinsel ilişkiye girmediğini söylemiş” şeklinde konuştu.

Oxford Üniversitesi Pandemi Bilimi Enstitüsü’nde üst düzey araştırmacı olarak görev yapan Dr. Jake Dunning, “Hasta bir kişiyle ne kadar zaman geçirirseniz, hastalığın bulaşma riski de o kadar artar” diye de uyarıda bulundu.

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