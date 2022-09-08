O ülkede ilk maymun çiçeği vakası görüldü

AA’nın haberine göre; Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkedeki bir hastada virüsün tespit edildiğini duyurdu. Facebook üzerinden yapılan açıklamada, hastalığı taşıyan şahsın hastanede karantinaya alındığı ifade edildi.

Bir Avrupa ülkesinde ikamet izni bulunan 42 yaşındaki Mısır vatandaşının, bu ülkeyi sık sık ziyaret ettiği belirtildi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve temas ettiği kişilerle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.