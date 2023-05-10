Maymunlar "düşünce gücüyle" robotik kolu hareket ettirdi

Çinli bilim insanları, bir maymunun sadece düşünce gücüyle kendisinden uzaktaki robotik bir kolu hareket ettirmesini sağladı. Gelişme, felçlilere hareket kabiliyeti kazandırmada önemli rol oynayabilir.

Maymunlar "düşünce gücüyle" robotik kolu hareket ettirdi

Nankai Üniversitesi'nden yapay zeka profesörü Duan Feng liderliğindeki ekip, bunun beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinde bir atılım olduğunu söylüyor.

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen ve üniversitenin internet sitesinden duyurulan gelişme, ileride tıp teknolojisi alanında kullanılabilir.

TRT Haber’in Independent’tan aktardığına göre; halihazırda birçok firma beyin çipleri üzerinde çalışıyor. Ancak bu çiplerin ameliyatla insanların beyninin doğrudan içine yerleştirilmesi gerekiyor. Birçok kişi bu ameliyatları tehlikeli bulduğu için çip teknolojisine de sıcak bakmıyor. Zira ameliyat nedeniyle organda iltihaplı bir tepki de ortaya çıkabilir.

Ancak çinli araştırmacılar, kendi icatlarının beyin ameliyatı getirmediğini vurguluyor. Araştırmacılar ürettikleri küçük cihazı, tıpkı kalp stentleri gibi, hayvanların damar duvarına yerleştirdi.

Şahdamara yerleştirilen stent buradan vücudun hareketlerini kontrol eden beyin motor korteksine kendiliğinden ilerledi.

Stent üzerinde beyin aktivitesini kaydedebilen bir elektroensefalogram (EEG) sensörü yerleştirilmişti.

Bu sensör beyinden gelen elektrik sinyallerini topladı ve bunları harici bir cihaza gönderdi. İşlemden sonra maymunların beyin sinyalleriyle robotik kolun hareket ettirildiği bildirildi.

Bu gelişme, gelecekte felç ve çeşitli hastalıklar nedeniyle hareket edemeyen insanlara hareket kabiliyeti kazandırmada önemli rol oynayabilir.

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