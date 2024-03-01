Maymunlar şehri ele geçirdi! Dükkanlar kepenk kapattı

Kaynak: Haber Merkezi
Maymunlar şehri ele geçirdi! Dükkanlar kepenk kapattı
Tayland'da 3500 maymun Lopburi şehrini istila etti. Şehrin çeşitli noktalarına dağılan maymunlar, gündelik hayatı durma noktasına getirdi. Lopburi şehrindeki birçok dükkan kapanmak zorunda kaldı.

Maymunlar Cehennemi filmi adeta gerçek oldu.Tayland'da 3500 maymun Lopburi şehrini istila etti. Kentin çeşitli bölgelerine dağılan maymunlar dışarıya çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Maymunların verdiği rahatsızlık sebebiyle şehirdeki birçok dükkan kepenk kapatmak zorunda kaldı.

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DEVLET BU DURUMA ÇÖZÜM BULMALI

Bazı ziyaretçiler tarafından sevimli bulunan maymunlar, bazı kişilere işe adeta cehennemi yaşatıyor. Tarihi mekanlarının da gezilmez hale geldiğini belirten yetkililer, devletin bir an evvel bu duruma çözüm bulması gerektiğini söylüyor.

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