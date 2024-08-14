McGregor'dan kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
McGregor'dan kötü haber

UFC Başkanı Dana White, Salı günü yaptığı açıklamada Conor McGregor'ın en az dört ay daha dövüşlerden uzak kalacağını açıkladı.

Üç yıldan fazla süredir ringlerden uzak kalan McGregor bu yazın başlarında UFC 303'te hafif sıklet Michael Chandler ile karşılaşacaktı ancak yıldız dövüşçü birkaç hafta önce ayak parmağını kırdığından müsabaka iptal edil.

UFC Başkanı Dana White "McGregor'la konuştuk. O dövüşmek istiyor ama bu yıl dövüşmesi mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonluğunu kazandığında aynı anda iki şampiyonluk unvanını elinde tutan ilk UFC dövüşçüsü olan McGregor, Temmuz 2021'de Dustin Poirier'e yenildiği sırada bacağını kırdı ve o zamandan beri dövüşmedi.

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