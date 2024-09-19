MEB'den büyük skandal. Mülakat sonuçları yayınlanıp yarım saat sonra kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MEB'den büyük skandal. Mülakat sonuçları yayınlanıp yarım saat sonra kaldırıldı

Yaptığı açıklamalarda mülakatlarda hukuksuzluğa karşı tedbir aldıklarını belirten Milli Eğitim Bakanlığı, büyük bir skandala imza attı. MEB, 20 bin öğretmen ataması öncesi mülakat sonuçlarını yayınladıktan yarım saat sonra kaldırdı.

Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması için mülakat sonuçlarının açıklanmasını heyecanla beklerken büyük bir şok yaşadı.

MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını kamuoyuyla paylaştıktan yarım saat sonra kaldırdı. Yaşanan olaya anlam veremeyen eğitim emekçileri ise MEB'e büyük tepki gösterdi.

"KİMLERE TORPİL YAPTIĞINIZI GİZLEMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, sosyal medya hesabından yaşanan duruma büyük tepki gösterdi. Özbay, "Neyin öğrenilmesini istemediniz? Kimlere torpil yaptığınızı, kimlerin hayatını kararttığınızı gizlemek mi istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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