MEB'den büyük skandal. Mülakat sonuçları yayınlanıp yarım saat sonra kaldırıldı

Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması için mülakat sonuçlarının açıklanmasını heyecanla beklerken büyük bir şok yaşadı.
MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını kamuoyuyla paylaştıktan yarım saat sonra kaldırdı. Yaşanan olaya anlam veremeyen eğitim emekçileri ise MEB'e büyük tepki gösterdi.
"KİMLERE TORPİL YAPTIĞINIZI GİZLEMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, sosyal medya hesabından yaşanan duruma büyük tepki gösterdi. Özbay, "Neyin öğrenilmesini istemediniz? Kimlere torpil yaptığınızı, kimlerin hayatını kararttığınızı gizlemek mi istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını yayınlayıp yarım saat sonra kaldırması, bir şeylerin gizlenmesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Neyin öğrenilmesini istemediniz? Kimlere torpil yaptığınızı, kimlerin hayatını kararttığınızı gizlemek mi… pic.twitter.com/cPBPtMlH4i— Kadem Özbay (@kademozbay_) September 19, 2024