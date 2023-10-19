MEB'ten binlerce öğretmeni ilgilendiren haber. Ek atama sonuçları açıklandı

2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan ek öğretmen atamaları sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı yazılı açıklamada sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama yapıldığını duyurdu.
MEB'den atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Milli Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi."
ATAMA SONUÇLARI E-DEVLET ŞİFRESİYLE SORGULANABİLİR
Adayların merakla beklediği MEB ek öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e-Devlet ve personel.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Ek öğretmen atama sonuçları e-devlet şifreleri ile sorgulanabilecek.