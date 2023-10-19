MEB'ten binlerce öğretmeni ilgilendiren haber. Ek atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı yazılı açıklamada sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama yapıldığını açıkladı.

MEB'ten binlerce öğretmeni ilgilendiren haber. Ek atama sonuçları açıklandı

2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan ek öğretmen atamaları sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı yazılı açıklamada sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama yapıldığını duyurdu.

MEB'den atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Milli Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi."

ATAMA SONUÇLARI E-DEVLET ŞİFRESİYLE SORGULANABİLİR

Adayların merakla beklediği MEB ek öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e-Devlet ve personel.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Ek öğretmen atama sonuçları e-devlet şifreleri ile sorgulanabilecek.

whatsapp-image-2023-10-19-at-20-30-17.jpeg

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Şarkıcı Selim Gülgören meslektaşlarına ateş püskürdü: "Bebekler ölüyor! Binlerce lira verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede?" Gündem
Şarkıcı Selim Gülgören meslektaşlarına ateş püskürdü: "Bebekler ölüyor! Binlerce lira verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede?"
Fenerbahçe evinde kayıp. ASVEL'e mağlup oldu Spor
Fenerbahçe evinde kayıp. ASVEL'e mağlup oldu
Banu Parlak'ın sağa sola bakarak ilginç mimiklerle çektiği video sosyal medyada gündem oldu Gündem
Banu Parlak'ın sağa sola bakarak ilginç mimiklerle çektiği video sosyal medyada gündem oldu
İsrail, Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var Dünya
İsrail, Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Baba-oğul hayatını kaybetti Yaşam
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Baba-oğul hayatını kaybetti
Juventus'tan flaş Fagioli kararı Spor
Juventus'tan flaş Fagioli kararı
ABD savaş gemisi Yemen’de füzeleri durdurdu Dünya
ABD savaş gemisi Yemen’de füzeleri durdurdu