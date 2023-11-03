Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket alarmı

İstanbul Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ PAKETTEN BOYA KUTULARI ÇIKTI

Şüpheli paketin fark edilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri durağı ve boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi ve polis ekiplerin çalışması sonucu fünyeyle patlatılan şüpheli paketin içinden boya kutuları çıktı.

Metrobüs durağı incelemelerin ardından kullanıma açılacağı bildirildi. Şüpheli paket dolayısıyla Büyükdere Caddesi'nin Şişli yönü de bir süre trafiğe kapatılmış, metrobüs ve toplu taşıma hatlarında aksama ve yoğunluk oluşmuştu.