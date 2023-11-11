İstanbul'da metro saatlerine düzenleme

Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosunda yapılacak hat bakım çalışmaları nedeniyle 13 Kasım Pazartesi gününe kadar Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonlar kapatılacak. İstikamet üzerindeki vatandaşların mağduriyeti giderilebilmek için kapatılacak olan istikametler arasında ücretsiz İETT otobüsleri hizmet edecek.

ÜCRETSİZ İETT OTOBÜSLERİ HİZMET VERECEK

Açıklamada, yarın saat 06.00'dan 10.00'a kadar Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında hizmet verileceği, Otogar ile Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile seferlerin devam edeceği duyuruldu.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından 13 Kasım Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği bildirildi.

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki seferler ile Gece Metrosu uygulamasının ise normal işletme seyrinde devam edeceği aktarıldı.