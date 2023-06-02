Meclis başkanı seçim süreci bugün başlıyor

TBMM'de 28'inci yasama dönemi, milletvekillerinin yemin töreniyle başlayacak. Bugün yapılacak törenin ardından yeni dönemin Meclis başkanı ve siyasi partilerin grup başkan vekilleri seçilecek.

Meclis başkanı seçim süreci bugün başlıyor

TBMM İçtüzüğü gereği, Meclis'te bugün yapılacak yemin töreninin ardından seçimlere geçilecek. Meclis Başkanlık Divanı ve 5 siyasi parti grubunun yönetimleri belirlenecek. Meclis başkanı seçim süreci de bugünkü yemin töreniyle birlikte başlayacak. Bugünden itibaren 5 gün boyunca adaylık başvuruları alınacak. Siyasi partiler pazartesi ve salı günü Meclis başkanı adayını TBMM Başkanlığı'na bildirecekler ve çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. Başkan seçimi gizli oylama ile yapılacak. İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyuyla başkan seçilebilecek. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa da bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

AK PARTİ YENİ YÖNETİMİNİ SEÇECEK

Öte yandan AK Parti'nin 28'inci dönem yönetimi, yarınki kapalı grup toplantısı ile belirlenecek. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında isimleri belirlenen Grup Başkanı Sivas Milletvekili Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Abdülhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişiherlioğlu ve Leyla Şahin için seçim yapılacak.

(Kaynak: DHA)

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