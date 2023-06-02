TBMM'de Osman Gökçek'in yemini tekrarlatıldı

En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yönetimindeki Meclis oturumu ile TBMM'de 28'inci Yasama Dönemi resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milletvekillerinin yemin törenine katıldı.

Milletvekilleri, illere göre yapılan sıralama ile yemin ederken sıra Ankara'ya gelince yemin töreninde "yemin tekrarı" yapıldı. ABB eski belediye başkanı Melih Gökçek’in oğlu ve Ankara'dan milletvekili seçilen Osman Gökçek, yemin metnini yanlış okuyunca gelen itirazlar üstüne yemini tekrarlatıldı.

YEMİNİ İKİNCİDE KABUL EDİLDİ

Gökçek yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi. Meclis’te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uyarısıyla Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.

Gökçek, yeminin "...herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden..." kısmında, yararlanması yerine "yararlanma ülküsünden" deyince yemin metnini yanlış okumuş oldu.

Gökçek’in yemini yanlış okuması sosyal medyada da gündem oldu.

Milletvekili yemini şu şekilde:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."