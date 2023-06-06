CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin adayının Tekin Bingöl olduğunu açıkladı.

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

CHP'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada partinin adayının Tekin Bingöl olduğunu söyledi.

tekinbingol1.jpgİYİ Parti Cihan Paçacı'yı, AKP Numan Kurtulmuş'u, TİP ise milletvekili seçilmesine rağmen hala tutuklu bulunan Can Atalay'ı Meclis Başkan Adayı olarak açıklamıştı.

MHP ise AKP'nin adayı Numan Kurtulmuş'u destekleyecek.

TEKİN BİNGÖL KİMDİR?

Tekin Bingöl, 1 Ağustos 1955'te Bitlis'te doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği ve serbest hekimlik yaptı. Özel Sektörde şirket yöneticiliği görevi üstlendi.

Siyasi Parti üyeliği 1984 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye Üyeliği ile başladı. SHP-CHP birleşmesiyle birlikte CHP’de devam etti. 2005 yılında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Partinin 31. ve 2010 yılında yapılan 32. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilerek Genel Sekreter Yardımcılığı görevi üstlendi. 23. Dönemde Ankara Milletvekilli seçilerek, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. 34. Olağan Kurultayda yeniden Parti Meclisine seçildi. 30 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinden sonra yapılan MYK değişikliğinin ardından Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Görevine getirildi. 25. ve 26. Dönemde yeniden Ankara Milletvekili seçildi. 18. Olağanüstü Kurultayda ve 35. Olağan Kurultayda Parti Meclisine seçilen Tekin Bingöl, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir.

ÖZEL YAŞAMI

Tekin Bingöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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