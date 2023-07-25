Meclis olağanüstü toplanıyor

Genel Kurul'da milletvekilleri, CHP'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine, 15.00'te bir araya geldi.

Oturumun başında yapılan oylamada toplantı yeter sayısı için aranan en az 200 vekil sayısına ulaşıldı.

Toplantı yeter sayısının bulunması sonrası CHP'nin görüşme önergesine ilişkin konuşmalar yapılıyor. Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisi ele alınacak. Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek. Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek.

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