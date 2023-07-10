Meclis üyelerinden Blinken'e F-16 mektubu

ABD Temsilciler Meclisi'nin altı üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e bir mektup yazarak Türkiye'nin Amerika'dan teslim alacağı F-16 jetlerinin Yunanistan'a karşı olası operasyonlarda kullanılmaması için çağrıda bulundu.

Altı temsilci Blinken'e yazdıkları mektupta şunları belirtti: "Türkiye'nin Ege'de üst uçuşlar için Amerikan F-16'larını kullanma ve Yunan egemenliğine meydan okuma geçmişi göz önüne alındığında, transferin duraklatılmasını, ertelenmesini veya geri alınmasını sağlayan mekanizmalar talep ediyoruz. Türkiye, Doğu Akdeniz'de ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını veya NATO güvenlik mimarisini tehdit eden veya baltalayan istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yeniden başlarsa, Amerikan silahları Türkiye'ye gidecek."

Mektup, Temsilciler Chris Pappas, Gus Bilirakis, Dina Titus, Nicole Malliotakis, Frank Pallone, Jr ve John Sarbanes tarafından imzalandı.