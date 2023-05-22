Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti

'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' diye bağıran Fenerbahçe'nin PFDK'a sevk edilmesine Fatih Altaylı'dan sert tepki: 'TBMM’de PKK istemiyoruz' denseydi de PFDK’ye sevk edecek miydiniz!

Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti

Fenerbahçe, Trabzonspor maçındaki "Mecliste Hizbullah istemiyoruz" sloganları nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesine en sert tepki gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

Altaylı, "Tribünlerde Hizbullah Terör Örgütü aleyhine bağıran Fenerbahçe taraftarı, Futbol Federasyonu tarafından PFDK’ye sevk edilmiş. Yuh artık! Bu tezahürat PKK için yapılsaydı ve TBMM’de PKK istemiyoruz denseydi de PFDK’ye sevk edecek miydiniz!

Tabii ki, etmeyecektiniz. Demek ki, terörist olup olmamanız önemli değil. Siyaseten kiminle durduğunuz, kiminle durur gibi yaptığınız önemli" ifadelerini kullandı.

KADIKÖY ‘MECLİSTE HİZBULLAH İSTEMİYORUZ’ DİYE İNLEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'u Kadıköy'de 3-1 yendiği maçta tribünlerden Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Meclis'e giren Hüda-Par'a tepki sesleri yükselmişti.

Fenerbahçe taraftarları uzun süre "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı.

Taraftarın tepkisinin ardından sarı lacivertliler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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