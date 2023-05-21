Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Deplasman tribünündeki Beşiktaşlı taraftarlar, Hüda Par'a tepki göstererek ''Mecliste Hizbullah istemiyoruz'' tezahüratlarında bulundu.

Skorun 3-1 olmasıyla galibiyet kutlamasına başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, İzmir Marşı’nı okuduktan sonra “Meclis'te Hizbullah istemiyoruz” diye bağırdı.

Önceki gün ise Galatasaray’ın evinde Sivasspor ile oynadığı maçta sarı kırmızılı taraftarlar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratında bulunmuştu.

FENERBAHÇE PFDK'LIK OLMUŞTU

Fenerbahçe, taraftarı Trabzonspor maçında bu tezahüratı başlatmıştı.

Ardından Fenerbahçe, TFF tarafından 'çirkin ve kötü tezahürat' dolayısıyla PFDK'ya sevk edilmişti.