Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti

Fenerbahçe tribünleri Trabzonspor maçında “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganı attı.
Trabzonspor derbisinin son bölümlerinde Sarı - Lacivertli taraftarlar İzmir Marşı’yla Kadıköy’ü inletirken “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye tempo tuttu.
HÜDA-PAR TEPKİSİ
14 Mayıs milletvekili seçiminde Hüda-Par’ın meclise 4 kişiyle girmesini de protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de tribünleri, “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganıyla inletti.
Birçok takımın taraftarı geceye damga vuran Kadıköy'deki Hüda-Par protestosunu sosyal medyadan paylaştı.
Video kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.