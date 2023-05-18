Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti

Fenerbahçe Trabzonspor maçında Sarı Lacivertli taraftarlar Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Meclis'e giren Hüda-Par'a tribünlerden tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti

Fenerbahçe tribünleri Trabzonspor maçında “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganı attı.

Trabzonspor derbisinin son bölümlerinde Sarı - Lacivertli taraftarlar İzmir Marşı’yla Kadıköy’ü inletirken “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye tempo tuttu.

HÜDA-PAR TEPKİSİ

14 Mayıs milletvekili seçiminde Hüda-Par’ın meclise 4 kişiyle girmesini de protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de tribünleri, “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganıyla inletti.

Birçok takımın taraftarı geceye damga vuran Kadıköy'deki Hüda-Par protestosunu sosyal medyadan paylaştı.

Video kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.

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