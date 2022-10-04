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Meclis'te sansür yasası protestosu. Pankart açtılar

İktidarın TBMM’ye sunduğu “sansür yasası teklifi” gazeteciler tarafından siyah maskelerle Genel Kurul basın locasında protesto edilirken CHP milletvekilleri de bu sırada "sansür yasasına hayır" dövizlerini göstererek gazetecilere destek verdi...

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:16
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Meclis'te sansür yasası protestosu. Pankart açtılar

Meclis'te sansür yasası protestosu. Pankart açtılar
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TBMM’nin yeni yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısı başladı. AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu “sansür yasa teklifi” bugün Meclis Genel Kurulu’na gelecek.

Bugünkü birleşimin açılışında 10 basın meslek örgütü temsilcisi de yasayı protesto etmek için siyah maskeler takarak basın locasına girdi.

Bu sırada CHP milletvekilleri de gazetecileri alkışlayarak, ellerindeki “Sansür yayasına hayır. Basın ve ifade özgürlüğü istiyoruz. Anayasa’ya aykırı yasa geri çekilsin. ‘Yalan haber’ kime göre, neye göre” yazılı dövizleri açarak destek verdi.

"SANSÜR YASASI" NE İÇERİYOR?

“Sansür yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde hapis cezaları da öngörülüyor. Teklifle "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan" kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak. Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığı’na yapılacak ve basın kartı resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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