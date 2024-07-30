Meclis'telermiş gibi adlarına oy kullanıldı. Sokak hayvanları oylamasında büyük skandal

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meclis'telermiş gibi adlarına oy kullanıldı. Sokak hayvanları oylamasında büyük skandal

Meclis’ten geçerek yasallaşan sokak hayvanları düzenlemesinin oylamasında yaşanan skandala Yeniçağ ulaştı. Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamaya AKP ve CHP’den bazı milletvekillerinin katılmadığı halde oy kullandıkları ortaya çıktı.

Fatih Ergin - Özel Haber

Günlerdir kamuoyunun tartıştığı ve tepkilerin odağında yer alan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu’ndaki oylama sonucunda yasalaştı. Özellikle 5. Maddesinin sokak hayvanlarının öldürülmesine yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen kanun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Söz konusu kanunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel yürütmeyi durdurma talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını ifade ederken, kanun teklifinin oylamasındaki büyük skandala Yeniçağ ulaştı.

Muhalefet tarafından “Katliam Yasası” olarak ifade edilen ve yerel seçimden sonra girilen normalleşme ikliminde iktidar ve muhalefeti Meclis’te yüksek tansiyonla karşı karşıya getiren sokak hayvanları düzenlemesi sırasında oy kullanmadığı halde oy kullandığı gösterilen milletvekilleri olduğu ortaya çıktı.

İŞTE O İSİMLER

Genel Kurul’da iki boyunca görüşülen ve AKP-MHP oyları ile kabul edilen kanun teklifinin oylamasında; AKP Milletvekilleri Nurettin Nebati, Mevlüt Çavuşoğlu ve Osman Gökçek ile CHP Milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve Erdoğan Toprak’ın Meclis’te olmadıkları halde oy kullandıkları öne sürüldü.

Söz konusu isimlerin Meclis Genel Kurulu’ndaki sıralarda milletvekillerinin önlerinde yer alan elektronik sistemden oy kullanmadıkları adlarına yazılmış pusulaların Meclis Başkanlık Divanı’na verildiği iddia edildi. İlgili isimlerin parmak izi yoklama ile defalarca yapılan yoklamada yer almadığı bilgisi aktarıldı.

Diğer yandan CHP’li İlgezdi ve Toprak’ın oylamanın ardından TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grubunun toplu çekilen fotoğraflarını yer almamalarına rağmen paylaştıkları da görüldü.

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Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti’den olmak üzere toplam 26 milletvekili pusula ile oy kullandı.

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