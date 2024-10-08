Medina transferindeki son durum ortaya çıktı. Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi

Fenerbahçe’nin Boca Juniors forması giyen Medina’yı transfer etme girişimi adeta yılan hikayesine döndü. Sarı lacivertlilerin Arjantin kulübü ve oyuncu ile anlaştığının belirtilmesine rağmen transferin ocak ayına kalması dikkat çekti.

Genç yıldızın transferi konusunda sarı lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, oyuncunun transferinin ocak ayına kaldığını belirterek, Medina’nın Fenerbahçe forması giymek istediğini vurguladı.

Ilıcalı, “Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. 'Bu dönemde değil, Ocak'ta görüşelim' dediler. Ocak'ta kadromuzu güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Medina, bu sezon Boca Juniors formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.