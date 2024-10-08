Medina transferindeki son durum ortaya çıktı. Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi

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Medina transferindeki son durum ortaya çıktı. Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi

Fenerbahçe’den yılan hikayesine dönen Medine transferi ile ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, genç yıldızın Fenerbahçe forması giymek istediğini belirterek Ocak ayını işaret etti.

Fenerbahçe’nin Boca Juniors forması giyen Medina’yı transfer etme girişimi adeta yılan hikayesine döndü. Sarı lacivertlilerin Arjantin kulübü ve oyuncu ile anlaştığının belirtilmesine rağmen transferin ocak ayına kalması dikkat çekti.

Genç yıldızın transferi konusunda sarı lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, oyuncunun transferinin ocak ayına kaldığını belirterek, Medina’nın Fenerbahçe forması giymek istediğini vurguladı.

Ilıcalı, “Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. 'Bu dönemde değil, Ocak'ta görüşelim' dediler. Ocak'ta kadromuzu güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Medina, bu sezon Boca Juniors formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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