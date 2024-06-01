Megafonla koca aradı: Gelini uzaklarda aramayın

Sonunda bu da oldu. Bir kadın eline megafonu alıp mahalleliye ‘koca aradığını’ anons etti. Mahallenin tek bekar kızı olduğunu söyleyerek kayınvalide adaylarına seslendi.

Bekarlıktan bıktığını söyleyen kimliği belirsiz “Değerli mahalle sakinleri. Mahallenin bekar kalan tek kızı benim. Çok güzel halı silkeler, ev temizler, jilet gibi ütü yaparım. Kayınvalideme hizmette kusur etmem. Akşam çayını demlerim” diyerek kendini methetti.

Bekar oğluna kız arayan büyüklerimiz mahalle sakinlerimiz. “Kızı uzaklarda aramayın. Mahallenizin dibindeyim” diyen kadın, “Oğluna güzel bir gelin almak isteyenlerin bana ulaşması önemle rica olunur. Duydunuz mu?" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Kısa sürede viral olan o görüntüler büyük beğeni aldı.