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Tarkan'dan bomba gibi paylaşım: Ben susarım ama...

Konya'daki hayvan barınağında yaşanan vahşetle ilgili paylaşımda bulunduktan sonra, sosyal medyada bazı kişiler tarafından Taksim'de yaşanılan korkunç bombalı saldırının ardından, paylaşım yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterilen Tarkan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 08:14
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Megastar Tarkan sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla olay oldu.

Tarkan'dan bomba gibi paylaşım: Ben susarım ama...
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Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından Tarkan, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Yaptığı her işi severek yakından takip ettiğimiz Megastar'ın son paylaşımının altına yazdıkları görenlerin kafalarını karıştırdı. Hayranları fotoğrafa beğeni ve yorum yağdırırken, pek çok kişiye gönderme yaptığı konusunda teoriler ortaya atıldı.

Şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından AKP Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğin başına vurarak katletmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı..

. "İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım. Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için."

Tarkan'ın bu paylaşımı, kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösterildi. Taksim'de yaşanılan korkunç bombalı saldırının ardından paylaşım yapmayıp, hayvanlarla ilgili paylaşım yapmasına tepki  gösterilen Tarkan ise Instagram üzerinden paylaştığı yeni gönderiye  "Söz gümüşse sükut altındır. Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz." notunu düştü: 

Tarkan'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu

 

 

 

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